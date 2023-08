Instagram: scatto romantico di fronte al Colosseo per Matic e la moglie Aleksandra (FOTO)

Continua ad essere un rebus il futuro di Nemanja Matic, con il Rennes che insiste per avere il centrocampista. Nel frattempo il serbo, anche oggi, ha fatto visita al Colosseo ma questa volta in compagnia della moglie Aleksandra. Proprio la signora Matic, su Instagram, ha pubblicato uno scatto romantico insieme al marito di fronte all'anfiteatro con scritto: "Amor"