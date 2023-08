Instagram, Rama (primo ministro Albania): "Il nuovo imperatore di Roma torna a Tirana". Il 12 ci sarà un evento pre-match (FOTO)

Il 12 agosto la Roma tornerà a Tirana dopo aver vinto la Conference League. Un vero e proprio evento per la città, come lascia intendere Edi Rama, il primo ministro albanese. Il politico su Instagram ha pubblicato una foto di José Mourinho con la Conference League: "Wow! Il nuovo Imperatore di Roma ritorna a Tirana! Welcome back José"

Non solo, il primo ministro albanese ha anche annunciato su Instagram che prima del fischio d'inizio del match ci sarà un evento. Si esibirà l'artista Noizy, un rapper albanese.