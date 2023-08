"Fermo e concentrato": con questo umore Leandro Paredes si avvicina alla sfida contro il Verona, in programma sabato sera al Bentegodi e valida per la seconda giornata di campionato. Il centrocampista giallorosso ha condiviso uno scatto su Instagram che lo ritrae oggi in allenamento e ha corredato l'immagine con questo pensiero a due giorni dalla gara contro la squadra di Baroni.