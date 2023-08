Instagram, Pagano sul suo esordio in Roma-Salernitana: "Quello che ho provato ieri è indescrivibile. È solo l'inizio" (FOTO)

Dopo essere stato aggregato al gruppo dei più grandi durante il ritiro estivo, ieri è arrivato anche il momento dell'esordio per Riccardo Pagano allo Stadio Olimpico di Roma, subentrato al posto di Houssem Aouar. Il centrocampista ha voluto ricordare il suo momento con un post su Instagram. Queste le sue parole: "Roma- Salernitana

Una data che non scorderò mai.

Sono molto contento di aver esordito in serie A con la maglia che indosso da quando ho 9 anni, quello che ho provato ieri é difficile da spiegare, un sogno che dopo tanti anni di sacrifici, rinunce e duro lavoro si avvera.

Volevo ringraziare la mia famiglia e quelle poche persone che insieme a loro hanno creduto in me e sono state sempre al mio fianco.

Inoltre ci tenevo a ringraziare il mister per aver avuto fiducia in me. E un sogno che si realizza, ma la strada è lunga ed è solo l'inizio"