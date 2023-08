Al termine del ritiro giallorosso in Portogallo, concluso ieri con la vittoria per 4-2 in amichevole contro il Farense, il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, ha condiviso su Instagram uno scatto con i tre portieri a disposizione di José Mourinho: Rui Patricio, Mile Svilar e Pietro Boer. "Lavoro di reparto", il messaggio di Nuno Santos.