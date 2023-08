Manca esattamente una settimana e la Roma tornerà all'Olimpico dove alle 18.30 di domenica 20 agosto sfiderà la Salernitana nella prima giornata di Campionato. Ndicka, il nuovo acquisto per il reparto difensivo giallorosso si prepara al suo esordio in Serie A. Il numero 5 ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram che lo ritrae mentre si allena: "Andiamo" la didascalia che ha scelto.