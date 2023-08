Instagram, Mourinho annuncia il rinnovo con Adidas: "Sono felice e orgoglioso" (VIDEO)

Come anticipato da LaRoma24 una settimana fa, José Mourinho ha rinnovato il proprio contratto con Adidas, con il marchio che ora sarà in comune fra lo Special One e la Roma. Lo ha annunciato lo stesso tecnico portoghese con due storie su Instagram: "Nuovo contratto. Sono molto felice e orgoglioso". Poi un'altra, subito dopo: "Adidas. Altri quattro anni, diciassette".