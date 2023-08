Instagram, l'Instituto celebra l'anniversario dell'esordio di Dybala: "Grazie per la tua gloria!" (FOTO)

Oggi ricorre un anniversario importante per Paulo Dybala: esattamente 12 anni fa infatti il talento argentino esordiva con l'Instituto in Argentina, cominciando a tutti gli effetti la sua carriera tra i professionisti. Il club ha deciso di celebrare questa ricorrenza con un post speciale su Instagram a lui dedicato: "12 anni fa, Paulo Dybala esordiva tra i professionisti all'Instituto, giocando al Monumental. Quel giorno i biancorossi battono 2-0 l'Huracán con le reti di Claudio Fileppi e Facundo Erpen. Nella data successiva, contro l'Aldosivi, Paulo segna il suo primo gol ufficiale. Grazie per la tua gloria!"