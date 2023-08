Prima volta a Tolosa per José Mourinho e il club francese gli dedica un video sul proprio profilo ufficiale. Per quanto insolito, è quanto successo sull'account Instagram dell'avversario di oggi dei giallorossi, che ha pubblicato sui propri canali il video del momento dell'arrivo del tecnico sul prato verde, con l'allenatore che commenta: "Prima volta qui". "Benvenuti allo Special One e ai Giallorossi", il messaggio.

