Instagram, l'attesa di Zalewski per l'inizio del campionato: "Portogallo è sempre un piacere. Ora conto alla rovescia per il 20 agosto" (FOTO)

Nella giornata di ieri è ufficialmente terminato il ritiro della Roma in Algarve. I giallorossi hanno disputato l'ultima amichevole contro la Farense e sono tornati nella Capitale a notte fonda. Il prossimo appuntamento sarà il test contro il Tolosa, che andrà in scena allo Stadium Municipal il 6 agosto. Intanto Nicola Zalewski ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per il Portogallo con uno sguardo al 20 agosto, giorno in cui inizierà il campionato di Serie A e la Roma affronterà allo Stadio Olimpico la Salernitana: "Portogallo è sempre un piacere. Ora conto alla rovescia per il 20 agosto", le parole dell'esterno polacco.