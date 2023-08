Instagram, la moglie di Paredes: "Tornare a Roma è come tornare a casa: che bello rivederti con questa maglia"

Il ritorno a Roma di Leandro Paredes fa felice anche la moglie del centrocampista, Camila Galante. Questo il messaggio pubblicato in un post su Instagram dalla signora Paredes: "Qui nel 2014 con Victoria di soli 2 mesi è dove è iniziato il nostro viaggio, dove nel 2016 è nato il principe della famiglia (l’altro figlio Giovanni, ndr) e per me oggi vivere di nuovo qui è come tornare a casa. La felicità mi esplode, tornare in questa città che tanto amo, rivederti con questa maglia. L'orgoglio di vedere l'affetto che la gente ti ha ricevuto, non posso spiegare a parole tutte queste emozioni insieme, lo sai tutto amore mio. Ti auguro il meglio del successo, ti vogliamo bene".