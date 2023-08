Instagram, Paredes è pronto: "Iniziamo". Dybala suona la carica: "Certamente, bestia" (FOTO)

L'attesa sta per terminare. Mancano solamente tre giorni all'inizio del campionato di Serie A e domenica alle ore 18:30 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico la Salernitana. Lo squalificato José Mourinho dovrà decidere chi mandare in campo e non è escluso l'utilizzo di Leandro Paredes, il nuovo acquisto dei giallorossi ufficializzato nella giornata di ieri insieme a Renato Sanches. Il centrocampista argentino sembra essere molto carico e ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune foto dei suoi primi allenamenti agli ordini dello Special One: "Iniziamo", il commento che accompagna gli scatti.

"Certamente, bestia", il messaggio di Paulo Dybala.