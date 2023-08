Instagram, Kumbulla continua la riabilitazione: "Mollare mai" (FOTO)

Prosegue la riabilitazione di Marash Kumbulla in seguito alla lesione del crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro il Milan. Mentre la squadra è partita in Portogallo per la seconda fase della preparazione, il difensore albanese è rimasto a Trigoria e ha lavorato insieme a Tammy Abraham, anche lui infortunato. Kumbulla vuole recuperare il più velocemente possibile e si sta allenando duramente per tornare in campo: "Mollare mai", il messaggio che accompagna le foto condivise sul proprio profilo Instagram.