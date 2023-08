Instagram, il messaggio del Friedkin Group alla squadra in vista dell'inizio del campionato: "Buona fortuna" (FOTO)

Domenica alle ore 18:30 la Roma esordirà nel campionato di Serie A 2023/24 e lo farà sfidando la Salernitana. Come di consueto, i tifosi giallorossi torneranno a riempire lo Stadio Olimpico, tanto che si registrerà il 34esimo sold out consecutivo. L'inizio della nuova stagione quindi si avvicina sempre di più e anche il Friedkin Group ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram un messaggio di incoraggiamento nei confronti della squadra: "La stagione della Roma parte con un tutto esaurito! Buona fortuna giallorossi in vista dell'inizio della Serie A 2023/24 previsto per questo weekend".