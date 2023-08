Instagram, il countdown di Mourinho: "Quattro giorni all'inizio della stagione" (FOTO)

L'inizio della Serie A si avvicina e anche José Mourinho sembra essere impaziente. Questa domenica, alle ore 18:30, la Roma affronterà la Salernitana allo Stadio Olimpico e lo Special One ha pubblicato su Instagram una foto che lascia spazio a poche interpetazioni: "Quattro giorni all'inizio della stagione", il commento che accompagna il gesto di Mourinho, il quale nella foto mima il numero 4 con le dita. L'allenatore portoghese non sarà presente in panchina poiché squalificato.