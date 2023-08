Instagram, gioia Paredes: "Felice di tornare" (FOTO)

La Roma abbraccia nuovamente Leandro Paredes: il centrocampista, che in passato ha già vestito la maglia giallorossa, torna nella capitale dal Paris Saint-Germain e sceglie la maglia numero 16 su autorizzazione di Daniele De Rossi. Dopo l'ufficialità del suo passaggio in giallorosso e la prima intervista ai canali del club, l'argentino ha anche condiviso su Instagram uno scatto con la famiglia e la divisa della Roma per esprimere la sua gioia: "Felice di tornare".