Instagram, Faticanti saluta la Roma: "La maglia come una seconda pelle. Ti amerò per sempre" (FOTO)

Giacomo Faticanti saluta la Roma e si trasferisce a titolo definitivo al Lecce. Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha affidato ad Instagram i suoi pensieri: "Gli anni più belli, quelli indimenticabili, quelli che ti rimarranno dentro per tutta la vita, li ho passati con la maglia della MIA Roma cucita addosso. Ma non la toglierò, la lascerò come una seconda pelle, perché su di essa ci sono i volti di tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni, ci sono scolpite le vittorie, le sconfitte, i momenti memorabili, gli allenatori, gli avversari, quella fascia da capitano che ho indossato con onore e rispetto ma soprattutto Trigoria,l a sua gente e i miei compagni di squadra, ognuno di loro mi ha regalato qualcosa e avrà sempre un posto nel mio cuore. Grazie Roma ti amo e ti amerò per sempre".