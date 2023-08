Instagram, Dybala con Paredes in allenamento: "Concentrati" (FOTO)

Dopo il pareggio con la Salernitana, testa al Verona: questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della trasferta in casa del Verona in programma sabato sera e valida per la seconda giornata di campionato. "Concentrati", scrive Paulo Dybala, squalificato contro la Salernitana e a disposizione per sabato, condividendo su Instagram uno scatto insieme al connazionale Leandro Paredes.