Instagram, De Rossi e 'la 16' scelta da Paredes: "Bentornato a casa amico mio, questo numero ti calza a pennello" (FOTO)

Leandro Paredes è tornato alla Roma dopo aver lasciato la Capitale nell'estate del 2017 e per iniziare la sua seconda avventura in giallorosso ha scelto di indossare la maglia numero 16 su autorizzazione di Daniele De Rossi. Proprio la leggenda della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui riaccoglie Paredes e scherza sulla '16': "Bentornato a casa amico mio, questo numero ti calza a pennello".