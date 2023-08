Instagram, Aouar post Salernitana: "Deluso per il risultato, ma è un piacere averti conosciuto Olimpico" (FOTO)

"Deluso per il risultato, ma è un piacere averti conosciuto Olimpico": questo il pensiero di Houssem Aouar affidato ad Instagram all'indomani del 2-2 in casa contro la Salernitana nella prima giornata di campionato. Ieri si è trattato dell'esordio del centrocampista classe 1998 in una gara ufficiale con la maglia della Roma e il primo abbraccio dei romanisti all'Olimpico.