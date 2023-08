FOTO - Gualtieri posa insieme a Lukaku vicino al Colosseo: "Un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin"

Dopo l'arrivo a Ciampino e l'accoglienza calorosa di migliaia di tifosi della Roma, Romelu Lukaku ha ricevuto il benvenuto anche dal sindaco Roberto Gualtieri. Nella foto pubblicata dal sindaco su Instagram si vedono il giocatore belga e Gualtieri sorridenti di fronte al Colosseo, entrambi con in mano la maglia della Roma autografata dall'attaccante: "Benvenuto Romelu Lukaku, un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l'ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città".