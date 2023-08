FOTO. e VIDEO - Il messaggio di Lukaku ai tifosi della Roma: "Non vedo l'ora di vedervi all'Olimpico"

"Ciao a tutti tifosi romanisti, non vedo l'ora di vedervi allo Stadio Olimpico. Daje Roma": con queste parole in un breve video su Twitter Romelu Lukaku saluta i tifosi romanisti dando appuntamento allo Stadio Olimpico. L'attaccante belga, arrivato tra l'entusiasmo di circa 5mila giallorossi a Ciampino, da oggi è ufficialmente un giocatore della Roma.

(Foto: Twitter AS Roma)





??

A few words from our new signing, Romelu! ??#ASRoma pic.twitter.com/6QvDdTl2HS

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 31, 2023