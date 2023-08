Atletico Madrid-Granada 3-1: a segno Morata. Il centravanti spagnolo su Instagram: "Dybala e Oriana hanno portato fortuna" (FOTO)

Nella serata odierna l'Atletico Madrid ha battuto il Granada per 3-1 nel match valido per la prima giornata de La Liga e a sbloccare il risultato ci ha pensato Alvaro Morata, accostato con grande insistenza alla Roma in questa sessione di calciomercato. Il centravanti spagnolo è legato da un profondo rapporto di amicizia con Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini, tanto che i due sono rispettivamente il padrino e la madrina di Bella, figlia di Morata e Alice Campello. In questi giorni hanno trascorso del tempo insieme e al termine della partita odierna l'attaccante dei Colchoneros ha voluto 'ringraziare' Dybala e Oriana tramite una storia Instagram: "Hanno portato fortuna", il commento che accompagna il selfie scattato con la moglie, il fuoriclasse della Roma e la sua fidanzata.