Wimbledon: Alcaraz trionfa battendo Djokovic. Dybala: "Che partita: congratulazioni ad entrambi"

Carlos Alcaraz è il campione della 136esima edizione dei Championships. Il tennista spagnolo ha vinto il singolare maschile di Wimbledon, battendo Novak Djokovic, numero 2 del ranking Atp e del tabellone del Major britannico, col punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-1 3-6 6-4. Su Twitter è arrivato il commento anche di Paulo Dybala: "Partidazo! Che partita abbiamo visto tra Alcaraz e Djokovic! Congratulazioni ad entrambi per la grande finale".

partidazo! ? what a game we just saw @carlosalcaraz @DjokerNole ! Congrats to both for the great final @Wimbledon !

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) July 16, 2023