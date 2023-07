VIDEO - Trigoria, l'allenamento di El Shaarawy, Abraham e Kumbulla a 3 giorni dall'inizio del raduno

Il 10 luglio la Roma si ritroverà a Trigoria per il raduno e i primi test fisici, ma alcuni giocatori hanno già interrotto le proprie vacanze e si sono presentati al centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. Stephan El Shaarawy ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui si allena sulla cyclette nella palestra di Trigoria in compagnia degli infortunati Tammy Abraham e Marash Kumbulla, il quale sta facendo fisioterapia sul lettino.