VIDEO - La sfida di Dybala: gol nonostante la barriera più lunga del mondo

La barriera più lunga del mondo non ha impedito a Paulo Dybala di segnare. È quanto successo nel video pubblicato dalla pagina 'shoot for love world' che spesso coinvolge campioni dello sport in sfide di abilità. E in questo caso al romanista è stato chiesto di segnare nonostante una barriera particolarmente lunga che, come confessa Dybala, gli impediva di vedere addirittura dove fosse la porta. Qualche tentativo per prendere confidenza e poi il sinistro fatato dell'argentino ha portato il pallone dove doveva: in porta.