VIDEO - Instagram, alle 10:30 Roma Boreale. Il viaggio di Matic verso il centro sportivo 'Fulvio Bernardini': "Tutte le strade portano a Trigoria"

Oggi alle ore 10:30 la Roma affronterà al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la Boreale, club che milita in Eccellenza. A sei giorni dall'inizio del raduno in vista della annata 2023/2024, questa sarà la prima amichevole stagionale dei giallorossi. Nemanja Matic sarà uno dei protagonisti della sfida e su Instagram ha pubblicato un video del suo viaggio in macchina verso il quartiere generale della Roma a poche ore dal match: "Tutte le strade portano a Trigoria", il commento del centrocampista serbo.