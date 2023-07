VIDEO - El Shaarawy vota i 5 gol più belli con la maglia della Roma

Stephan El Shaarawy ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2025 e in un video pubblicato sui social dalla Roma ha scelto i suoi 5 gol più belli con la maglia giallorossa. "Me ne avete fatti scegliere solo 5..." ha scherzato il numero 92 prima di cominciare segnalando il collo-esterno con cui Courtois in Champions League contro il Chelsea all'Olimpico.

Poi tocca al gol segnato contro il Sassuolo con un destro a giro che tocca il palo prima di entrare in rete. Quindi flashback alla stagione 2015/16 con una rete da distanza contro l'Empoli. E poi il timbro alla Sampdoria prima di finire la classifica con l'immancabile tacco contro il Frosinone che fu il suo primo gol con la maglia della Roma.