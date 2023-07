Twitter, Llorente: "Giocare per la Roma un'esperienza incredibile, non c'era scelta migliore"

Dopo il ritorno alla Roma in prestito, Diego Llorente ha affidato alle sue pagine social l'emozione nel vestire di nuovo la maglia giallorossa: "Giocare per la Roma è stata un'esperienza incredibile, quindi non c'era scelta migliore che tornare. Orgoglioso, emozionato e molto felice! Daje Roma!"

Giocare per la Roma è stata un'esperienza incredibile, quindi non c'era scelta migliore che tornare. Orgoglioso, emozionato e molto felice! Daje Roma! Jugar en la Roma fue una experiencia increíble así q no había ninguna opción mejor q regresar. Orgulloso, ilusionado y feliz! pic.twitter.com/Pa0PQI6yA4 — Diego Llorente (@diego_2llorente) July 8, 2023