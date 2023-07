Twitter, Llorente: "C'è molta strada da fare ma sensazioni sono buone"

Diego Llorente ha giocato da titolare la sfida di ieri contro lo Sporting Braga e, come per tutti gli altri ad eccezione di Belotti, è rimasto in campo i primi 45', conclusi sul risultato di 1-0. "C'è ancora molta strada da fare, ma le sensazioni sono molto buone. Continuiamo a lavorare! Daje Roma!" ha scritto sui vari profili social il difensore tornato alla Roma in prestito dal Leeds.

C'è ancora molta strada da fare, ma le sensazioni sono molto buone. Continuiamo a lavorare! Daje Roma! ? Aún queda camino por recorrer, pero las sensaciones son muy buenas. A seguir trabajando! pic.twitter.com/rszPktmT6C — Diego Llorente (@diego_2llorente) July 27, 2023