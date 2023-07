Twitter, la nostalgia della Roma del calore dei tifosi giallorossi: "Quanto ci manca tutto questo!" (VIDEO)

Uno degli aspetti che ha caratterizzato la stagione giallorossa appena trascorsa è stato senza dubbio il supporto dei tifosi, sia in casa che in trasferta. Lo testimoniano i tanti sold-out dello Stadio Olimpico dalla prima all'ultima giornata. Per ricordare questi momenti la Roma ha deciso di postare un video su Twitter che mostra i tifosi che cantano l'inno prima di Roma-Spezia, con una descrizione molto nostalgica: "Quanto ci manca tutto questo!"