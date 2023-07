Roma-Estrela: il saluto di Dybala a due piccoli tifosi dell’Instituto, il club in cui è cresciuto l'argentino (VIDEO)

Paulo Dybala, con una doppietta, è stato uno dei protagonisti dell'amichevole vinta contro l'Estrela. La Joya è stato protagonista anche fuori dal campo, quando ha mandato in visibilio due piccoli tifosi dell'Instituto, il club argentino in cui il fantasista giallorosso è cresciuto. Il 21 infatti si è avvicinato alla tribuna per mandargli un saluto.

? Dybala saluta due piccoli tifosi dell’Instituto, il club argentino in cui è cresciuto ??❤️#ASRoma pic.twitter.com/eXyeoWJS7N — AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2023