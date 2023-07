Ritiro Roma: la commozione di un giovane tifoso giallorosso per la maglia regalata da Mancini (VIDEO)

Anche nel ritiro portoghese, come accaduto già negli anni scorsi, la Roma ha trovato parecchio entusiasmo da parte dei tifosi presenti. Lo dimostra il video pubblicato dagli account social del club in cui si vede tutta l'emozione di un giovane supporter quando Gianluca Mancini, in occasione dell'amichevole con il Braga, si è avvicinato per regalargli una maglia di allenamento. Lacrime d'emozione e felicità immensa, dunque, per il piccolo tifoso romanista.