Instagram, Zalewski festeggia la vittoria in allenamento coi compagni: "Campioni" (FOTO)

Procede senza sosta la preparazione estiva della Roma a Trigoria, in attesa della partenza per il Portogallo. Il polacco Nicola Zalewski, rientrato il 17 luglio insieme agli altri giocatori reduci dagli impegni in nazionale, ha postato una foto di gruppo sulle storie del proprio profilo Instagram. L'esterno si mostra esultante insieme a Dybala, Pellegrini, Ndicka, Kristensen, Llorente, Pagano e Boer, con la scritta: "Campioni".