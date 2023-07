La Roma ha iniziato ufficialmente la seconda parte del ritiro pre-campionato in Algarve, in Portogallo. Il clima nel gruppo è molto sereno e lo conferma una storia su Instagram di Nicola Zalewski, che festeggia la vittoria nella partitella mattutina insieme a Kristensen, Rui Patricio, Cristante, El Shaarawy, Bove, Aouar, Mancini e Belotti: "Anche in Portogallo la storia non cambia...campioni".