Instagram, Totti e i problemi con la chiave della Cappella Sisitina: "La lascio attaccata" (VIDEO)

Giornata da turista nella sua Roma per Francesco Totti, che ieri in compagnia di Noemi Bocchi, ha visitato la Cappella Sistina rendendosi protagonista di un simpatico siparietto. I "problemi" per l'ex numero 10 sono nati al momento di chiudere la porta che porta alla Cappella. Dopo vari tantativi andati a vuoto, alla fine l'ex Capitano è riuscito a chiuderla, esclamando: "La lascio attaccata la chiave?", scatenando le risate dei presenti.