Estate importante per Chris Smalling, più che per il rinnovo con la Roma per la notizia di 3 giorni fa e svelata sui social soltanto oggi. E' nato infatti il 4 luglio Koa Amaris Smalling, figlio secondogenito del difensore inglese. Diversi i commenti e i like di romanisti ed ex, come Sergio Oliveira, sempre attivo nel mostrare vicinanza ai suoi vecchi compagni.