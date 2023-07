Instagram, Sabitzer tra vacanze e mercato scrive in italiano: "Buongiorno" (FOTO)

È al centro di voci di mercato Marcel Sabitzer, che dopo l'esperienza allo United in prestito, non sembra rientrare nei piani del Bayern Monaco. Il centrocampista austriaco è stato accostato con insistenza anche alla Roma, ma nel frattempo si gode le vacanze come dimostra nell'ultima storia sul suo profilo Instagram. Un dettaglio, però, è balzato agli occhi, quel "Buongiorno" scritto in Italiano. Indizio di mercato o semplice coincidenza?