Instagram, Mourinho pubblica la foto in tribuna con lo staff: "Allenamento" (FOTO)

Partita di preparazione per la squadra, quella di ieri con lo Sporting Braga, ma anche per Mourinho e il suo staff. Il tecnico, che sarà squalificato per 10 giorni a partire dalla prima giornata di Serie A, ha scelto di seguire la gara dalla tribuna e il giorno seguente, su Instagram, ha pubblicato una storia che lo ritrae insieme al suo staff sugli spalti dell''Estadio Municipal' di Albufeira scrivendo: "Training".