Instagram, Mourinho commenta il primo giorno di allenamento a Trigoria: "Difficile, ma bello essere di nuovo in campo" (FOTO)

Questa mattina la Roma si è ritrovata insieme al suo tecnico José Mourinho per iniziare ufficialmente la preparazione estiva, con i giocatori impegnati con le rispettive nazionali che si uniranno al gruppo il 17 luglio. Il tecnico portoghese ha postato una foto su Instagram, come spesso gli è capitato durante il periodo estivo, che mostra lo Special One insieme ai giocatori nel mezzo dell'allenamento. Questo il suo commento: "Trigoria, difficile ma bello essere di nuovo in campo".

Primo giorno di lavoro a Trigoria ??#ASRoma pic.twitter.com/ZXv2HAQUWn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2023