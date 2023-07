Instagram, la Roma celebra la partnership con Adidas con una foto di Giannini: "Ricordi dal passato". Il commento dell'ex capitano: "Per sempre ti amo" (FOTO)

Questa mattina la Roma ha reso ufficiale la partnership con Adidas a partire dalla stagione 2023/24. Il club giallorosso per l'occasione ha postato su Instagram una foto dell'ex capitano Giuseppe Giannini con la maglia della stagione 1992/93 targata Adidas, con la descrizione "Ricordi del passato". Il commento dello storico numero 10 non si è fatto attendere: "Per sempre ti amo".