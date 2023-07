Instagram, la challenge di Bove per Dazn: il gol al Bayer Leverkusen preferito al primo col Verona (VIDEO)

Il centrocampista della Roma Edoardo Bove si è prestato a una challenge per Dazn dedicata ai propri gusti personali, sia in ambito calcistico che non. Il giocatore tra le altre cose ha scelto una riunione tecnica con Mourinho al posto di una lezione di Economia e finanza, ma soprattutto il gol al Bayer Leverkusen rispetto al primo ufficiale in Serie A al Verona.