Instagram, Kumbulla continua a lavorare per recuperare dall'infortunio (FOTO)

La Roma è ad Albufeira per continuare la marcia di preparazione al via della stagione, previsto ormai tra meno di un mese, mentre Kumbulla, come l'altro infortunato Abraham, è rimasto nella capitale per continuare a seguire il programma di riabilitazione dall'infortunio. Il difensore albanese, su Instagram, ha postato una storia in cui lo si vede al lavoro. "Daje Roma" ha scritto Kumbulla a corredo dell'immagine.