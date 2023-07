Instagram, Guerrero non vede l'ora di cominciare: "Grazie Roma per questa opportunità" (FOTO)

Julen Jon Guerrero, nuovo rinforzo per la Primavera di Federico Guidi, non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il giocatore spagnolo, proveniente dal Real Madrid, ha pubblicato un post su Instagram che lo vede ritratto con la nuova maglia della Roma. L'immagine è accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: "In attesa dell'illusione di iniziare questa nuova sfida!! Mille grazie alla Roma per questa opportunità!".