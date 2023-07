Instagram, Faticanti festeggia con Pisilli: "L'Italia sì, la Spagna no" (FOTO)

Si festeggia nello spogliatoio dell'Italia Under 19. Gli Azzurrini di Bollini hanno eliminato la Spagna in semifinale con la vittoria per 2-3, qualificandosi così alla finale dell'Europeo Under 19 dove troveranno il Portogallo. Tra i primi a celebrare il successo dell'Italia è stato Giacomo Faticanti, capitano della Roma Primavera e della nazionale U19, che ha pubblicato una foto con il suo compagno di squadra Pisilli, protagonista del match con un gol: "L'Italia sì, la Spagna no. Finale!".