Instagram, El Shaarawy in attesa del rinnovo: "Waiting for...". Poi il messaggio al club: "Ci vediamo presto" (FOTO E VIDEO)

Si attende soltanto l'ufficialità per il rinnovo di Stephan El Shaarawy, il cui contratto era scaduto il 30 giugno 2023. Un'attesa sentita anche dal numero 92 che, in vacanza a Formentera, ha pubblicato una foto con il telefono in mano e la scritta "Waiting for". Prontamente è arrivato il commento dell'account della Roma, che ha risposto al Faraone con un emoticon ad indicare di tenere gli occhi aperti.





Un ulteriore indizio è arrivato sui profili social del club, che attraverso un video ha chiesto al Faraone se sarebbe tornato nella Capitale. Abbastanza chiara la risposta del numero 92: