Instagram, El Shaarawy celebra il rinnovo: "Continuiamo a sognare insieme" (FOTO)

Il rinnovo di Stephan El Shaarawy era sostanzialmente cosa fatta, con il Faraone che si era regolarmente allenato in questa settimana con la Roma. L'annuncio sull'accordo fino al 2025 è arrivato questa mattina e viene commentato così sui social dal numero 92: "Una storia destinata a ritrovarsi per continuare a sognare insieme, un nuovo capitolo da scrivere e sono davvero felice di poterlo fare qui, in questa città con questi tifosi. Onorato e orgoglioso di poter continuare a vestire questa maglia. Grazie davvero a tutti per i messaggi e l’affetto che continuate a mostrarmi ogni giorno. Daje Roma daje".