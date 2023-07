Instagram, Dybala si gode Wimbledon con la sua Oriana: "Esperienza fantastica" (FOTO)

La compagnia di Oriana Sabatini, tennis di alto livello e sole: ecco il riassunto della giornata inglese di Paulo Dybala. La stella giallorossa oggi era presente a Wimbledon, dove ha incontrato l'asso Carlos Alcaraz, come si è potuto vedere nei post pubblicati dai due sportivi sui vari social. La Joya in serata ha pubblicato un altro post con diverse foto della giornata passata oggi in Inghilterra, a due passi dal campo, con la sua compagna, all'esterno del Centre Court, aggiungendo la caption: "Esperienza fantastica".