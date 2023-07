Instagram, Dybala non molla in allenamento: "Continuiamo con la preparazione" (FOTO)

La Roma continua a lavorare duramente sul campo d'allenamento in vista dei prossimi impegni del ritiro estivo e soprattutto con in testa l'esordio in campionato contro la Salernitana. Paulo Dybala è sempre uno dei giocatori più attivi sui social e oggi pomeriggio ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, condividendo tre scatti della seduta odierna accompagnati dalla frase "Continuiamo con la preparazione".