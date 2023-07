Instagram, Dybala festeggia i 5 anni di fidanzamento con Oriana: "Ti amo con tutto il mio cuore" (FOTO)

Nella giornata odierna Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno festeggiato i 5 anni di fidanzamento e i due hanno pubblicato delle foto e degli splendidi messaggi d'amore sui propri profili social: "Cinque anni in cui mi innamoro di te ogni giorno di più: come sono felice che ci siamo incontrati in questa vita. Ti amo con tutta la mia anima”, la dedica di Oriana. Questa invece la risposta della 'Joya': "Cinque anni insieme a te. Ti amo con tutto il mio cuore".